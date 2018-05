Gunakan spion baru di Spanyol, Ferrari dapat teguran

Ferrari tampil agak berbeda saat balapan Formula 1 (F1) di Spanyol, Minggu (13/5/2018). Tim berlambang kuda jingkrak tersebut menggunakan spion pada halo mobil milik mereka.

Ternyata, akibat penggunaan spion tersebut, Ferrari mendapat teguran dari induk olahraga balap mobil, FIA. Mereka dinilai mengambil keuntungan ilegal dari hal tersebut.

Sejatinya, ada aturan baru yang mengizinkan penambahan spion pada halo mobil F1. Halo merupakan sebuah komponen baru pada F1 musim 2018 yang bertujuan melindungi kepala pebalap dari hantaman serpihan besar di lintasan.

Penambahan halo merupakan sebuah kewajiban dalam peraturan F1 musim 2018 dan FIA memberikan kelonggaran bagi setiap tim untuk memasang spion pada halo tersebut.

Sejumlah tim tidak terlalu antusias dengan apa yang dilakukan FIA karena mereka menilai sulit memasang spion pada halo. Namun Ferrari berani melakukannya ketika tampil dalam GP Spanyol akhir pekan lalu meskipun kini menimbulkan masalah.

To clarify the winglets on the @ScuderiaFerrari will be banned from Monaco. The mirrors can still be hung from the halo providing they do not unnecessarily vibrate. pic.twitter.com/R8Yt9SINqN

— Matthew Somerfield 🅢🅞🅜🅔🅡🅢Ⓕ① (@SomersF1) May 12, 2018