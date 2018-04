Hasil kualifikasi, Vettel raih pole position GP China

Pebalap Ferrari, Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen, akan start dari posisi pertama dan kedua pada balapan Formula 1 Grand Prix China.

Hal itu setelah keduanya mencatatkan waktu terbaik dibanding para pesaingnya pada sesi kualifikasi di Sirkuit Internasional Shanghai, Sabtu (14/4/2018).

Vettel menjadi pebalap yang menempati pole position setelah mencatat waktu lap terbaik 1 menit 31,095 detik.

Adapun rekan setimnya, Kimi Raikkonen, mencatatkan waktu 1 menit 31,182 detik.

Sementara itu, dua pebalap Mercedes, Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton, masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat.

Bottas menempati urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 31,625 detik, sedangkan Hamilton di urutan keempat.

Hal yang sama juga dialami oleh duet pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen dan Daniel Ricciardo, keduanya menempati posisi kelima dan keenam.

Balapan Formula 1 GP China 2018 akan berlangsung pada Minggu (15/4/2018), pukul 14.00 waktu setempat atau 13.00 WIB.

