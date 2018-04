Sebastian Vettel menangi GP Bahrain

Sebastian Vettel kembali tampil menjadi juara seri balap Formula 1. Setelah memenangi seri pembuka di Australia, pebalap Ferrari asal Jerman itu kembali menang di GP Bahrain, Minggu (8/4/18).

Pada balapan di Sirkuit Sakhir itu, Sebastian Vettel menjadi yang tercepat. Namun, usaha dia menjadi juara tidak mudah.

Valtteri Bottas terus memberi tekanan kepada Vettel hingga garis finis. Namun, pebalap Mercedes itu harus puas di posisi kedua dengan selisih tak sampai 0,7 detik.

“Saya merasa lega setelah bisa melewati garis finis,” kata Vettel seusai lomba.

Immense pressure from Bottas, immense effort from Gasly in P4! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/YeBLa92uSo

Dengan tambahan 25 poin, Vettel kian kokoh di puncak klasemen. Dia mengumpulkan 50 angka atau unggul 17 poin dari Lewis Hamilton.

Hamilton harus puas finis di posisi ketiga. Namun, dia unggul jauh atas pebalap muda, Pierre Gasly dengan selisih hampir satu menit.

Nasib nahas dialami rekan satu tim Vettel, Kimi Raikkonen. Dia tak bisa melanjutkan lomba karena insiden di pit stop.

LAP 36/57

Awful pitstop for Ferrari

Raikkonen out of the race

Ferrari mechanic receiving treatment#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ppqSYyvIH0

— Formula 1 (@F1) April 8, 2018