Hamilton tercepat pada hari terakhir pramusim Catalunya

Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, meraih waktu putaran terbaik pada hari terakhir tes pramusim Formula 1 (F1) yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Kamis (1/3/2018).

Juara dunia F1 pada tahun lalu tersebut membukukan waktu putaran 1 menit 19,333 detik dan unggul 0,5 detik dari catatan waktu milik pebalap McLaren, Stoffel Vandoorne.

Adapun rival Hamilton pada musim balapan lalu, yaitu pebalap Ferrari, Sebastian Vettel, harus berada di posisi ketiga dengan catatan waktu putaran lap 1 menit 20,241 detik.

Posisi keempat dibukukan oleh Kevin Magnussen dari Haas, dengan catatan waktu 1 menit, 20, 317 detik.

Pebalap McLaren, Vandoorne, menyelesaikan 110 lap, lalu rekan setimnya, Fernando Alonso, juga turut ambil bagian dalam sesi uji coba itu.

Pebalap Spanyol itu menambahkan lagi 51 lap yang telah dia selesaikan sebelum hari terakhir dan berada di posisi lima besar dengan catatan waktu 1 menit, 20,929 detik.

Times and lap counts from a very productive Thursday at @Circuitcat_eng

Almost the entire field got a feel for the conditions 💪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/BFUSkd0j2Z

— Formula 1 (@F1) 1 Maret 2018