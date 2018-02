Toto Wolff yakin Mercedes masih akan dominasi F1 2018

Para pembalap Mercedes memang tidak memimpin uji coba di Sirkuit Catalunya Senin pagi (26/2). Namun pimpinan tim, Toto Wolff yakin Mercedes masih akan memimpin musim ini.

Dalam uji coba tersebut pembalap Red Bull Daniel Ricciardo menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1:20.179. Sedangkan pembalap Mercedes Valtteri Bottas berada dua ratus detik di belakang Ricciardo. Lewis Hamilton baru menjajal Sirkuit pada sore hari tapi hanya menyelesaikan 25 lap di sesi sore. Dalam uji coba tersebut peraih 4 kali gelar juara dunia itu berakhir dua detik di belakang Ricciardo.

Dari uji coba pertama tersebut Red Bull dan Ferrari menunjukan kebolehan mereka. Ini artinya dua tim tersebut akan kembali menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara F1 tahun ini.

Namun, Mercedes yang menargetkan gelar ganda tahun ini masih yakin tim nya tetap akan tampil terdepan. Pimpinan Mercedes Toto Wolff yakin timnya memiliki paket untuk mengalahkan Red Bull maupun Ferrari di penghujung musim nantinya. The Silver Arrows mengklaim 13 kemenangan dalam seri balap 2017.

“Kami memiliki mobil tercepat tahun lalu yang saya percaya,” kata Wolff, saat ditanya tentang saran Ferrari memiliki mobil yang lebih baik musim lalu.

“Karena dari catatan sederhana, dalam hal posisi pole dan race win, kami sangat solid. Karena itu, anda harus berpegang pada konsep dimana anda dan mengikuti strategi anda sendiri dan melakukan yang benar dan itulah yang telah kita lakukan,” tambah Wolff.

Toto Wolff juga tidak banyak berkomentar soal penerapan Halo pada mobil terbaru Mercedes. Fitur Halo sudah digunakan pada mobil W09. Sebelumnya bos Mercedes ini cukup vokal seputar penggunaan pelindung seberat 7 kilogram tersebut. Wolff bahkan mengungkapkan ingin memotong fitur tersebut dengan gergaji.

Wolff yakin pada Hamilton

Wolff juga menyatakan dirinya senang dengan penampilan awal Lewis Hamilton meski Ricciardo yang mencetak rekor waktu. “Itu adalah awal yang solid,” tambahnya.

The wait is over… @LewisHamilton kicks off our afternoon of #F1Testing! #DrivenByEachOther @F1 pic.twitter.com/4yk3VBEowo

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 26 Februari 2018