Mobil Fernando Alonso tersingkir keluar

Tim McLaren harus menderita pada uji coba resmi pertama Formula 1 yang berlangsung pada hari Senin pagi (26/2) di sirkuit Catalunya, Barcelona. Mobil MCL33 yang dikendarai pembalap McLaren, Fernando Alonso tersingkir keluar lintas akibat roda yang longgar. Kejadian yang membuat Fernando Alonso keluar dari jalur ini terjadi kurang dari satu jam tes berjalan.

Pembalap Spanyol itu berada di kerikil pada tikungan terakhir sirkuit Barcelona yang membawa keluar bendera merah pertama hari itu. Mobil MCL33 dengan mesin bertenaga Renault diujicoba hanya enam lap. Ujicoba sempat dihentikan untuk memastikan tidak ada serpihan mobil di lintasan. Setelah otoritas keselamatan Sirkuit Catalunya memastikan trek kembali steril, ujicoba pramusim tersebut kembali berlangsung.

Setelah insiden ini, Direktur Eksekutif McLaren Zak Brown mengatakan masalah yang dihadapi murni pada roda. Alonso telah bekerja sampai waktu terbaik 1 menit 24.202 detik dengan menggunakan ban supersoft Pirelli.

Kurang lebih dua jam setelah proses perbaikan berlangsung di pit, tim Mc Laren memutuskan untuk kembali menguji coba MCL33.

Fernando is back in the car. The crew are putting the finishing touches on the #MCL33 & we’ll get going again. #BarcelonaTest pic.twitter.com/ngP6HOP7GZ

— McLaren (@McLarenF1) 26 Februari 2018