McLaren Luncurkan MCL33 dengan mesin Renault

Satu lagi peserta F1 umumkan mobil terbaru mereka. Kali ini giliran McLaren yang merilis MCL33. Mobil ini diharapkan akan mengembalikan daya saing McLaren di F1. MCL33 juga tidak lagi menggunakan mesin dari Honda dan beralih ke mesin Renault. MCL33 sebagian besar berwarna oranye, menggemakan warna bersejarah McLaren.

Mobil tersebut merupakan evolusi desain dari tahun lalu, yang dianggap sebagai salah satu sasis terbaik di grid. Direktur Eksekutif Zak Brown mengatakan bahwa kesuksesan akan “berlomba dan lolos di depan, naik podium”. Realita yang ada saat ini Lewis Hamilton sudah menetapkan standar baru.

Sementara Fernando Alonso yang sudah menjajal mobil baru McLaren tetap memiliki beberapa catatan. “Melihat mobil baru kami, saya merasa sangat senang – tapi juga memprihatinkan,” tegas Alonso. “Saya tahu betapa pentingnya mobil ini bagi tim dan saya hanya berharap hal itu bisa sesuai dengan keinginan kita semua. Jika kita mampu mengembangkan kekuatan kunci dari sasis tahun lalu, dan mengkombinasi ke unit tenaga Renault yang lebih baik, maka saya pikir kita akan bisa melangkah maju,” ujar Alonso. Juara dunia dua kali Spanyol itu akan dipasangkan lagi tahun ini dengan pembalap Belgia Stoffel Vandoorne.

Direktur Racing Eric Boullier mengatakan, “Kami tidak pernah mengambil rute yang mudah atau mencari jalan pintas proses atau solusi – dan hasilnya adalah mobil yang rapih. Kami rendah hati tentang tantangan di depan, tapi merasa sudah siap dengan baik, memiliki paket yang bisa kami bangun dan eksploitasi saat musim berlangsung,”ujarnya. Tak hanya itu Boullier juga punya harapan besar pada duo drivernya.

Tampil dengan mesin baru Renault

Fernando heads down the pitlane. A proud moment as our #MCL33 makes its track debut. pic.twitter.com/Oy9JjzU9Zq

— McLaren App (@McLarenApp) 23 Februari 2018