Mercedes W09 siap pertahankan gelar

Mercedes merilis mobil baru yang mereka harapkan akan mencatatkan gelar juara dunia kelima berurutan di tahun 2018 ini. Mobil W09 EQ Power+ ini merupakan mobil pertama eks personel Ferrari, James Allison ikut memberi sentuhan. Allison kini menjabat sebagai Direktur teknis Mercedes.

“Kami telah mencoba untuk tetap setia pada filosofi desain kami dan mengembangkan basis yang sudah solid,” kata Direktur Mercedes Toto Wolff. Mobil baru ini merupakan desain evolusi mobil yang sukses tahun lalu. Wolff mengatakan bahwa timnya telah berusaha untuk menjaga kekuatan sebagai mobil tercepat F1. Tim Mercedes juga berupaya menyingkirkan kekurangan yang menjadi kendala mobil ini pada jenis sirkuit tertentu.

A triumph of teamwork. @MercedesAMGF1 unveils the official car for 2018, the Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+. #DrivenByEachOther #UBSF1 pic.twitter.com/W9iZ5ZGIDj

— UBS Formula 1 (@UBSf1) 22 Februari 2018