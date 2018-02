Pembalap berdarah Korea jadi cadangan Renault

Renault menunjuk Jack Aitken untuk menjadi pembalap cadangan ketiga mereka di Formula 1 2018 (20/2)

Aitken bergabung dengan akademi Renault pada tahun 2016. Produk binaan Renault itu berhasil menjadi runner-up dibawah bintang muda Mercedes George Russell di GP3 musim lalu. Ia menempati posisi terakhir yang diduduki oleh Sergey Sirotkin.

Pembalap 22 tahun itu mengendarai mobil Renault F1 Lotus 2012 sejak September tahun lalu sebagai hadiah untuk performanya di GP3 2017. Jack juga merupakan murid Renault Sport Academy yang paling senior.

“Jack telah dididik di Akademi Renault Sport sehingga kami telah melihat perkembangannya selama beberapa tahun terakhir,” kata direktur pelaksana Renault Cyril Abiteboul.

“Jelas dia adalah pembalap muda berbakat dan dia siap untuk kesempatan ini. Dia memiliki musim penuh di depannya dengan balapan di Formula 2 dan memenuhi komitmen Formula 1-nya. Dia memiliki lingkungan yang sempurna untuk mencapai targetnya dan kami sangat antusias melihat dia beraksi,” ujar Abiteboul.

Jack Aitken merupakan pembalap berdarah Inggris dan Korea Selatan. Ia sudah mengenal dunia balap sejak usia 7 tahun. Aitken sendiri mengungkapkan rasa bangganya bisa bergabung dengan Renault sebagai pengemudi ketiga dan cadangan.

⚡ANNOUNCEMENT⚡ Proud to say I’m becoming a fa- just kidding, Reserve Driver for Renault Sport F1. 🤷🏻‍♂😉 Big thanks to @renaultsportF1 for the opportunity!

확정됐습니다. 제가 @RenaultSportF1의 예비 운전자가 됩니다! 이 기회와 믿음을 주신 모든 분들께 감사드립니다! pic.twitter.com/HeERyxwtUg

— Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) 20 Februari 2018