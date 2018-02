Grid kids gantikan posisi grid girls di Formula 1

Formula 1 akan menggunakan ‘grid kids’ pada 2018 setelah pemilik baru F1, Liberty Media memutuskan untuk berhenti menggunakan grid girls sebelum balapan.

Anak-anak akan menjadi karters muda dan calon pembalap dipilih oleh masing-masing otoritas olahraga nasional Grand Prix di setiap acara. 20 anak yang terpilih akan memiliki kesempatan untuk berdiri di samping para pembalap di grid sebelum balapan. ‘Grid kids’ akan dipilih berdasarkan prestasi atau melalui sistem undian. Pimpinan F1 mengatakan bahwa dengan sistem grid kids akan membuat arena balap menjadi lebih menarik. Terutama untuk generasi muda dan mendekatkan mereka dengan olahraga balap lebih dini.

GRID KIDS: The next generation of F1 fans will now have a chance to line-up alongside their heroes on race days, ahead of lights out… ⬇️ https://t.co/r50zFbdetC

— Formula 1 (@F1) 5 Februari 2018