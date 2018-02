Niki Lauda kritik keras penghentian grid girl di F1

Mantan pebalap Formula 1 (F1), yang juga merupakan Ketua Non-eksekutif Mercedes, Niki Lauda, mengkritik kebijakan pihak F1, khususnya Liberty Media, yang menghentikan penggunaan grid girl pada ajang balapan tersebut.

Nika Lauda mengatakan keputusan untuk menghapus grid girl justru merupakan “keputusan melawan wanita”.

Dia merasa melarang penggunaan grid girl dalam olahraga tidak akan memberikan keuntungan apa pun.

Lauda, ​​yang melakukan debut F1-nya pada tahun 1971 ketika gadis-gadis grid muncul sebagai bagian penting dari olahraga tersebut, yakin larangan tersebut bertentangan dengan mendorong wanita untuk terlibat dalam olahraga.

“Ini adalah keputusan melawan wanita,” kata Lauda kepada surat kabar Austria Der Standard, seperti dikutip dari Crash.net.

“Pria telah membuat keputusan atas perempuan. Ini tidak melakukan apa pun untuk F1 dan terutama tidak untuk wanita. Betapa bodohnya mereka? Apakah mereka gila?” ujarnya.

“Saya harap ada cara untuk membalikkan keputusan. Saya tidak keberatan melihat anak laki-laki bersebelahan dengan gadis di grid. Kenapa tidak?” tuturnya.

F1 to stop using grid girls

“Custom does not resonate with our brand values” https://t.co/zKqSwM8EUU

— Formula 1 (@F1) 31 Januari 2018