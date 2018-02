Ricciardo tertantang Verstappen untuk lebih baik

Pebalap Red Bull, Daniel Ricciardo, mengatakan bahwa Max Verstappen adalah satu-satunya rekan setim yang sejauh ini bisa membuatnya merasa tertantang.

Duo ini telah dipasangkan di Red Bull sejak Verstappen dipromosikan dari skuad junior Toro Rosso ke tim senior menjelang Grand Prix Spanyol 2016.

Sebelumnya, Ricciardo pernah melaju bersama Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Jean-Eric Vergne, Narain Karthikeyan, dan Vitantonio Liuzzi dalam karier F1.

Ricciardo merasa tidak ada satu pun pengemudi yang mendorongnya seperti Verstappen.

“Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah melakukannya dengan mudah pada masa lalu, tetapi saya pikir dia adalah pebalap pertama yang bisa menantang saya,” kata Ricciardo.

“Dulu, jika saya menikung dengan berkecepatan tinggi dan saya telah melakukannya, saya tidak pernah memiliki seseorang yang bisa sampai di sana dengan cara yang sama,” ucapnya.

“(Namun), Verstappen setidaknya akan pergi ke sana dan mencobanya,” ujar Ricciardo.

Pushing the boundaries is in our nature! 😉👊 #PushTheBoundaries pic.twitter.com/23g1AdaMkv

— Red Bull Racing (@redbullracing) 24 Januari 2018