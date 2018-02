Ecclestone kritik penghapusan grid girl di arena balap F1

Mantan petinggi Formula 1 (F1), Bernie Ecclestone, mengkritik kebijakan penghapusan grid girl pada ajang balapan tersebut.

Menurut Ecclestone, dia tidak mengerti bagaimana seorang wanita yang berdiri dengan sebuah nomor di depan mobil F1 dianggap bisa menyinggung pihak tertentu.

Ecclestone mengatakan bahwa grid girl adalah bagian dari pertunjukan balapan jet darat tersebut.

“Gadis-gadis ini adalah bagian dari pertunjukan. Fans menyukai hal yang glamour,” kata Ecclestone seperti dikutip dari The Sun.

“Anda harus mengizinkan gadis-gadis grid seperti mereka. Penonton menyukai mereka. Gadis-gadis ini adalah bagian dari pertunjukan, bagian dari tontonan,” ucapnya.

“Saya tidak paham bagaimana seorang wanita yang berdiri dengan sebuah nomor di depan mobil F1 dianggap bisa menyinggung siapa pun,” katanya.

Sebelumnya, Rabu (31/1/2018), pihak F1 memang telah meniadakan grid girl untuk musim balapan 2018.

Penghentian praktik penerapan grid girl ini juga akan berlaku pada ajang Formula 2 dan GP3, dua ajang pendukung Formula 1.

F1 to stop using grid girls

“Custom does not resonate with our brand values” https://t.co/zKqSwM8EUU

— Formula 1 (@F1) 31 Januari 2018