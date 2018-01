F1 tak lagi terapkan grid girl untuk musim 2018

Kepala Formula 1 telah mengumumkan bahwa ajang balapan tersebut akan mengakhiri tradisi penggunaan grid girl pada musim ini.

Penghentian praktik penerapan grid girl ini juga akan berlaku pada ajang Formula 2 dan GP3, dua ajang pendukung Formula 1.

Kepala Komersial F1, Sean Bratches, mengatakan bahwa menggunakan gadis-gadis pada grid tidak lagi relevan atau sesuai dengan citra yang diinginkan Liberty Media untuk balapan grand prix.

F1 to stop using grid girls

“Custom does not resonate with our brand values” https://t.co/zKqSwM8EUU

— Formula 1 (@F1) 31 Januari 2018