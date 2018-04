Indonesia menempatkan 10 wakil pada babak perempat final Malaysia International Challenge 2018 yang berlangsung Jumat (20/4/2018) di Kuala Lumpur. Sayamg, tak ada perwakilan pada sektor ganda putri.

Sementara itu, dua tiket semifinal sudah pasti berada di genggaman Indonesia lantaran tercipta perang saudara. Ini terjadi pada sektor tunggal putra di mana Wisnu Yuli Prasetyo akan bertemu dengan Shesar Hiren Rhustavito dan ganda campuran saat Andika Ramadiansyah/Mychelle Crhystine Bandaso bertarung lawan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Berdasarkan jadwal yang dikutip dari Tournamentsoftware, pertandingan babak delapan besar ini dimulai pukul 16.00 waktu setempat atau 15.00 WIB. Ada tiga lapangan yang digunakan.

Jadwal tanding 10 wakil Indonesia pada perempat final Malaysia International Challenge 2018, Jumat (20/4/2018):

Tunggal Putra

1. Wisnu Yuli Prasetyo vs Shesar Hiren Rhustavito – partai kedua di lapangan 2

2. Muhammad Bayu Pangisthu vs Hsueh Hsuan Yi (Taiwan) – partai ketiga di lapangan 1

3. Krishna Adi Nugraha vs Tan Jia Wei (Malaysia) – partai keempat di lapangan 3

Tunggal Putri

4. Dinar Dyah Ayustine vs Deng Joy Xuan (Hong Kong) – partai kedua di lapangan 3

5. Hanna Ramadini vs Crystal Pan (Malaysia) – partai kelima di lapangan 3

Ganda Putra

6. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Mohamad Arif Abdul Latif/Nur Mohd Azriyn Ayub (Malaysia) – pukul 15.00 WIB (partai pertama di lapangan 1)

Ganda Campuran

7. Andika Ramadiansyah/Mychelle Crhystine Bandaso vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari – partai keempat di lapangan 2

8. Nur Mohd Azryn Ayub (Malaysia)/Devi Tika Permatasari (Indonesia) vs Ahmad Maziri Mazlan/Peiy Yee Payee Lim (Malaysia) – partai keenam di lapangan 2