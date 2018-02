Tim ganda putra sayangkan hasil undian All England 2018

Undian turnamen bergengsi bulu tangkis, All England, telah diumumkan. Dalam ajang yang akan dilangsungkan pada 14 Maret hingga 18 Maret 2018 itu, ada beberapa wakil Indonesia yang harus berhadapan pada babak pertama.

Mereka adalah ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang harus berhadapan dengan Angga Pratama/Rian Agung Saputro.

Siapa pun yang jadi pemenang, kemungkinan bisa bertemu ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang akan melawan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), pada babak kedua.

Adapun di tunggal putra, Tommy Sugiarto akan menghadapi Anthony Sinisuka Ginting.

Terkait hal ini, tim ganda putra Indonesia pun memberi tanggapannya.

Marcus mengakui bahwa hasil undian dapat dikatakan merugikan bagi tim Indonesia. Namun, meski demikian, dia mengatakan akan melakukan yang terbaik.

“Hasil undian seperti ini memang merugikan buat tim Indonesia, tetapi namanya undian pasti kami tidak bisa memilih hasilnya seperti apa. Kami main yang terbaik saja,” ujar Marcus seperti dikutip dari Badmintonindonesia.org.

Tweeps, BWF sudah merilis undian turnamen All England 2018. Sayangnya dari hasil undian ini beberapa pemain Indonesia harus bertemu dengan rekan senegara di babak-babak awal. #AllEngland pic.twitter.com/y7cZrQ3YkM — BADMINTON INDONESIA (@INABadminton) 21 Februari 2018

Kepala Pelatih Ganda Putra PBSI, Herry Iman Pierngadi, juga mengakui hal yang sama.

Dia menyayangkan hasil undian di All England 2018, yang mempertemukan sesama wakil Indonesia pada babak-babak awal.

“Iya, undiannya kurang menguntungkan buat tim kami. Boleh dibilang undiannya kurang bagus ya. Pemain-pemain Indonesia harus saling bertemu di babak-babak awal,” kata Herry.

Turnamen paling tua di dunia, All England, akan bergulir pada 14-18 Maret di Arena Birmingham, Inggris.

Berikut ini hasil lengkap undian babak pertama All England 2018:

Tunggal putra: Jonatan Christie vs Wong Wing Ki Vincent (Hong Kong), Tommy Sugiarto vs Anthony Sinisuka Ginting

Tunggal putri: Fitriani Vs Soniia Cheah (Malaysia)

Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Angga Pratama/Rian Agung Saputro, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), Jacco Arends/Ruben Jille (Belanda) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Ganda putri: Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Chloe Birch/Jessica Pugh (Inggris), Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu, Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Chang Ye-na/Hye Rin-kim (Korea)

Ganda campuran: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Evgenij Dremin/Evgenia Dimova (Rusia), Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja, Lee Yang/Hsu Ya Ching (Taiwan) Praveen Jordan/Debby Susanto.