Marcus/Kevin senang awali tahun 2018 dengan baik

Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo mengaku senang dapat mencatatkan hat-trick pada gelaran India Open 2018.

Catatan tersebut ditorehkan The Minion, julukan Marcus/Kevin, setelah pada partai final mengalahkan pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark), dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-16, Minggu (4/2/2018).

Sebelumnya, Marcus/Kevin pernah menjuarai ajang tersebut pada edisi tahun 2016 dan 2017.

Ini juga merupakan gelar kedua mereka pada tahun 2018. Pada beberapa pekan lalu, The Minons pun sukses menyabet gelar Indonesia Masters.

Terkait pencapaian meraih gelar India Open tiga kali beruntun, Marcus/Kevin mengaku sangat senang.

Mereka pun berencana mengatur kondisi di tengah jadwal padat turnamen.

“Pastinya senang bisa dapat gelar hat-trick di turnamen ini. Kami mengawali tahun 2018 dengan baik, semoga ke depannya kami bisa tampil lebih baik lagi dan meraih gelar juara,” kata Marcus, seperti dikutip dari badmintonindonesia.org.

“Kami harus bisa mengatur kondisi dengan jadwal turnamen yang padat seperti tahun ini,” ujarnya.

MINIONS HATTRICK!!

First Super Series title in India Open 2016 and THEY ARE BACK WITH THE HATTRICK!!#IndiaOpen pic.twitter.com/RcZKgcDVvG

— Badminton Talk (@BadmintonTalk) 4 Februari 2018