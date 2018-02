Marcus/Kevin 3 kali beruntun juarai India Open

Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, berhasil meraih gelar juara ketiga secara berturut-turut dalam turnamen India Open setelah menumbangkan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, Minggu (4/2/2018).

Sebelumnya, The Minions, pernah meraih gelar serupa pada 2016 dan 2017.

Berlaga di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, India, Marcus/Kevin menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-16.

Ini juga menjadi gelar kedua bagi Marcus/Kevin pada 2018 karena sebelumnya mereka berhasil menjuarai Indonesia Masters beberapa pekan lalu.

Menghadapi Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, Marcus/Kevin unggul jauh pada interval pertama dengan skor 11-6.

Setelah itu, penempatan bola dan variasi pukulan dari Marcus/Kevin menyulitkan lawan. Mereka unggul jauh 15-9.

Marcus/Kevin kian dominan setelah unggul 19-10 dan menutup gim pertama dengan skor 21-14.

Masih banyak gelar bergengsi yg belum juara…

World Championships

Thomas Cup

Sudirman Cup

Asian Games

Olympics

Stay humble you two: Kevin and Marcus!! Jalan masih panjang!!#IndiaOpen pic.twitter.com/qUUt1kvIe9

— Badminton Talk (@BadmintonTalk) 4 Februari 2018