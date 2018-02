Kalah, Praveen/Melati gagal raih gelar India Open

Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, harus mengakui kekalahan dari pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Christinna Pedersen, pada babak final India Open 2018, Minggu (4/2/2018).

Praveen/Melati kalah dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 15-21.

Pada laga yang berlangsung di Siri Fort Indoor Stadium, New Delhi, India, itu, Praveen/Melati sering dalam keadaan tertinggal dari Mathias Christiansen/Christinna Pedersen.

Penempatan bola dari pasangan lawan sulit diantisipasi oleh Praveen/Melati. Pada interval gim pertama, mereka pun tertinggal 7-11.

Permainan Praveen/Melati sempat membaik setelah interval dengan mendekati perolehan poin lawan menjadi 9-11.

Namun, setelah itu, Mathias Christiansen/Christinna Pedersen tampil dominan sehingga berhasil unggul jauh dengan kedudukan 17-10.

Mathias Christiansen/Christinna Pedersen pun berhasil memenangi gim pertama dengan kedudukan 21-14.

Mixed Doubles Podium#IndiaOpen 2018

Well done Mathias and Christinna!! Tetap semangat buat Praveen dan Melati!! pic.twitter.com/JyiA9B8k6h

— Badminton Talk (@BadmintonTalk) 4 Februari 2018