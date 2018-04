Manu Ginobili buktikan usia bukan penghalang

Tidak lagi muda bukan jadi halangan bagi Tony Parker dan Manu Ginobili untuk menorerahkan rekor. Tandem Manu Ginobili yang sudah berusia 40 tahun, bersama dengan Tony Parker yang sudah 35 tahun telah memenangkan 132 laga playoff. Ginobili dan Parker menjadi duet dengan kemenangan terbanyak mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Tony Parker bersama mantan pemain San Antonio Spurs lainnya, Tim Duncan.

With the @spurs Game 4 victory, Manu Ginobili and Tony Parker (132) have become the winningest duo in #NBAPlayoffs History.

2) Tim Duncan and Tony Parker (131)

3) Tim Duncan and Manu Ginobili (126)

4) Kobe Bryant and Derek Fisher (123)

5) Michael Jordan and Scottie Pippen (117) pic.twitter.com/rf5eGmnHSP

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 April 2018