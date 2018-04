Joel Embiid diragukan segera tampil

Bintang Philadelphia 76ers, Joel Embiid, akan segera menjalani operasi mata. Pelatih Philadelphia 76ers, Brett Brown, ragu sang pemain akan cepat kembali bermain setelah menjalani proses operasi tersebut.

“Setelah segalanya terjadi semua tergantung terhadap hasil operasi. Kami memiliki perasaan bagus, namun untuk saat ini, kami tidak punya informasi (kapan akan kembali bermain),” kata Brett Brown.

Joel Embiid mengalami cedera setelah bertabrakan dengan rekan setimnya, Markellle Fultz. Awalnya, Joel Embiid diperkirakan bakal absen sebentar karena mengalami cedera ringan.

Joel Embiid is out for the game with a facial bruise after colliding with Markelle Fultz on this play. pic.twitter.com/UzAfiuygig

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 29, 2018