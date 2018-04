Pemilik Pelicans meninggal dunia

Pada Kamis (15/3), kabar duka datang dari tim yang sedang bersaing di perebutan playoff Wilayah Barat, New Orleans Pelicans. Dilansir New York Times, sang pemilik Pelicans, Tom Benson, dikabarkan meninggal dunia di Ochsner Medical Center, Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat pada usia 90 tahun.

Benson merupakan nama yang tersohor di dunia olahraga Amerika Serikat. Sebelum mengakusisi Pelicans dari NBA pada 2012 lalu, ia juga merupakan pemilik klub sepak bola amerika (american football) dari kota yang sama, New Orleans Saints. Bahkan ia telah memiliki Saints sejak 1985.

NBA juga memberikan apresiasi tinggi kepada Benson. Dalam pernyataan resminya, NBA mengungkapkan bahwa ia adalah sosok berjasa yang membantu perkembangan basket khususnya NBA di New Orleans. Perlu diketahui, sebelum berubah nama menjadi Pelicans, New Orleans dulu dikenal sebagai New Orleans Hornets.

Hornets kemudian sempat mengalami beberapa kendala yang salah duanya adalah saat kota tersebut terkena Badai Katrina dan bangkrut pada 2010 lalu. NBA kemudian mengambil alih kepemilikan Hornets sebelum akhirnya Benson membeli tim ini seharga AS$338 juta dan mengganti namanya menjadi Pelicans pada 2012.

Sepeninggal Benson, posisi pemilik Saints dan Pelicans belum akan berpindah dalam waktu dekat. Posisi pemilik Pelicans yang kini memiliki estimasi harga sebesar AS$1 milyar akan dipegang istri Benson, Gayle Benson. Dalam wasiatnya, Benson juga meminta agar Senior Wakil Presiden Komunikasi kedua tim, Greg Bensel, untuk membantu Gayle.

Menurut Forbes, Benson memiliki kekayaan sebesar AS$2,8 milyar pada 2017 lalu. Nyaris seluruh kekayaannya berasal dari bisnis perbankan dan kepemilikan dealer mobil. Benson dan sekeluarga juga dinobatkan sebagai keluarga terkaya di negara bagian Louisiana.