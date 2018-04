Joel Embiid akan jalani operasi mata

Philadelphia 76ers mengonfirmasi cedera Joel Embiid, yang diperkirakan akan absen dalam laga awal playoff NBA pada musim ini.

Joel Embiid mengalami cedera saat menghadapi New York Knicks. Menurut Philadelphia 76ers, sang pemain akan segera menjalani operasi cedera gangguan pada mata kirinya.

Joel Embiid is out for the game with a facial bruise after colliding with Markelle Fultz on this play. pic.twitter.com/UzAfiuygig

