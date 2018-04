4 calon peraih MVP NBA

Meski kiranya sudah dapat ditebak, calon peraih MVP NBA musim ini tetap menarik diperbincangkan. Sejauh ini, nama bintang Houston Rockets tetap berada di barisan terdepan untuk meraih penghargaan tersebut.

James Harden memang layak mendapatkan status tersebut. Ia bermain sangat gemilang dan mampu menciptakan sejumlah rekor, baik pribadi maupun untuk klubnya pada musim ini.

Akan tetapi, terlepas dari peluang besar James Harden, setidaknya ada empat total pemain yang kiranya berpotensi—atau memiliki kans— meraih penghargaan tersebut.

Siapa saja mereka? Berikut ini adalah ulasannya:

James Harden

Sejak Oktober 2017, James Harden diprediksi merupakan calon kuat peraih MVP. Penampilannya di lapangan amatlah luar biasa dan beberapa kali membuat para lawan-lawannya kelimpungan saat bertanding.

James Harden is not playing fair. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/RyUOofh7Dw — NBA Inside Stuff (@NBAInside_Stuff) March 25, 2018

Saat ini, James Harden merupakan pencetak skor terbanyak di NBA 2017-2018. Houston Rockets pun memiliki catatan reguler terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di NBA.

LeBron James

Di bawah James Harden, ada nama LeBron James. Pada musim ini, peran LeBron James memang sedikit berubah karena lebih sering membantu pertahanan Cleveland Cavaliers.

LeBron James stuffs the stat sheet with 41 PTS, 10 REB, 8 AST to propel the @cavs in Charlotte! #AllForOne pic.twitter.com/ADtz65QKXo — NBA (@NBA) March 29, 2018

Meski demikian, LeBron James juga cukup andal apabila menyerang. Kemampuannya belum berkurang dan ia beberapa kali mencatatkan poin tertinggi dalam sejumlah pertandingan.

LeBron James memiliki rata-rata 27 poin per pertandingan, 9,1 assist, serta 8,6 rebounds pada musim ini.

Anthony Davis

Anthony Davis bisa dibilang sedang berada dalam puncak kariernya pada musim ini. Ia mencetak rata-rata 28 poin, 11 rebounds, dan 2,5 block per pertandingan.

Damian Lillard (41 PTS – 20 in 4th, 9 REB, 6 AST, W) and Anthony Davis (36 PTS, 14 REB, 4 AST, 6 BLK) duel in NOLA! pic.twitter.com/Iet9tnjVxC — NBA (@NBA) March 28, 2018

Hal tersebut membuat nama Anthony Davis masuk ke dalam daftar 10 pemain bertahan terbaik di NBA. Juga ingat, saat ini, umur Anthony Davis baru 24 tahun.

Giannis Antetokounmpo

Di tengah situasi buruk yang melanda Milwaukee Buck, nama Giannis Antetokounmpo bersinar. Badai cedera, pemecatan pelatih Jason Kidd tidak memengaruhi performa bintang muda tersebut di lapangan.

.@Giannis_An34 just pushed KD out of the way… 👀 pic.twitter.com/E1FC3T2VYm — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 30, 2018

Sejatinya, akan muncul perdebatan mengapa nama Giannis Antetokounmpo masuk ke dalam kandidat peraih MVP musim ini. Namun, apabila kita melihat konsistensinya di lapangan bisa saja ia meraih penghargaan tersebut.