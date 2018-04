4 momen menarik dari kemenangan Celtics atas Jazz

Boston Celtics bermain tanpa hampir setengah dari pemain utamanya saat menghadapi Utah Jazz. Namun, Boston Celtics tetap mampu tampil gemilang dan meraih kemenangan 97-94 di Salt Lake City Arena.

Saat ini, beberapa pemain kunci Boston Celtics yang mengalami cedera, antara lain Gordon Hayward, Kyrie Irving, Al Horford, Marcus Smart, Marcus Morris, dan Daniel Theis. Hal ini sempat membuat Boston Celtics diragukan menang atas Utah Jazz.

Utah Jazz awalnya sempat mengalami mimpi buruk pada awal musim. Namun, setelah Rudy Gobert kembali dari cedera, mereka tampil perkasa dan dianggap sebagai tim yang memiliki pertahanan terbaik di NBA pada musim ini.

Utah Jazz mampu menang atas Toronto Raptors, yang hanya menelan tujuh kekalahan di kandang pada musim ini. Demikian halnya dengan Golden State Warriors yang dikalahkan dengan margin 30 poin .

Akan tetapi, Jazz ternyata tak berkutik dan menelan kekalahan melawan Boston Celtic, yang sedang “pincang”. Berikut ini adalah beberapa momen penting dalam pertandingan tersebut.

Aksi Terry Rozier

Boston Celtics beruntung memiliki Terry Rozier yang bermain baik saat menghadapi Utah Jazz. Beberapa kali, ia mampu melakukan aksi menawan membongkar pertahanan Rudy Gobert dan kawan-kawan di lapangan.

Awalnya, Rozier sempat kesulitan pada kuarter pertama hingga ketiga. Namun, ia bangkit pada kuarter keempat dan mampu mengemas 13 poin yang membantu Boston Celtis mengalahkan tim tuan rumah.

Greg Monroe atasi Rudy Gobert

Greg Monroe merupakan satu di antara pemain yang paling ofensif apabila berada di bawah ring lawan. Namun, melawan Utah Jazz, ia berhadapan dengan Rudy Gobert yang memiliki kemampuan bertahan dengan sangat baik.

Akan tetapi, Monroe mampu mematahkan beberapa prediksi akan kesulitan mengatasi Gobert. Bahkan, dalam satu kesempatan, Monroe berhasil mengecoh Gobert untuk menceploskan bola ke dalam ring Utah Jazz.

Strategi zona Celtics

Boston Celtics mampu menerapkan strategi bertahan zona yang sangat baik sehingga membuat para pemain Utah Jazz kesulitan mengembangkan permainan. Hal ini terlihat karena beberapa kali pemain Utah Jazz gagal melakukan pick-n-roll yang mereka inginkan.

Strategi ini sempat membuat Ricky Rubio mendapatkan peluang di posisi longgar untuk melakukan tembakan dua angka. Sayangnya, sang pemain gagal melakukan hal tersebut.

3 angka Jaylen Brown

Tentu saja, di balik beberapa daftar di atas, momen terbaik dalam pertandingan ini adalah ketika Jaylen Brown melakukan tembakan tiga angka pada detik-detik akhir pertandingan. Poin ini pun memastikan kemenangan Boston Celtics.

The Jaylen Brown game-winner!@celtics take it over the @utahjazz 97-94!#Celtics pic.twitter.com/ImSxd8OvyV

— NBA (@NBA) March 29, 2018