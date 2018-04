LA Lakers tanpa Isaiah Thomas hingga akhir musim

LA Lakers mendapat kabar buruk setelah point guard, Isaiah Thomas, dipastikan akan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera. Sang pemain membutuhkan waktu lima bulan untuk memulihkan cedera.

Thomas tidak bermain sejak 22 Maret karena mengalami cedera punggung. Setelah absen dalam beberapa pertandingan, Thomas menjalani pemeriksaan medis pada Rabu (28/3) bersama klub.

Dalam pemeriksaan tersebut, Thomas memutuskan melakukan operasi agar cederanya cepat pulih. Oleh karenanya, ia akan absen setidaknya empat hingga lima bulan untuk memulihkan cedera punggung tersebut.

“Isaiah Thomas sukses menjalani operasi di punggung kanannya hari ini. Thomas akan absen hingga akhir musim ini. Dia diperkirakan akan menjalani proses pemulihan selama empat bulan,” demikian pernyataan LA Lakers.

MEDICAL UPDATE: Isaiah Thomas had successful arthroscopic surgery to his right hip today.

Thomas will miss the remainder of the season. His expected recovery time is four months. pic.twitter.com/w8Gne6lvGT

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 29, 2018