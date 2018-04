Kembali ke play-off, Philadelphia 76ers kian berbahaya

Untuk kali pertama sejak enam musim terakhir, Philadelphia 76ers akhirnya kembali lolos ke playoff NBA. Bahkan, kiranya mereka akan menjadi calon lawan yang ditakuti klub-klub Wilayah Timur pada babak tersebut.

Saat masa post-season, jarang ada klub NBA yang ingin bertanding melawan Philadelphia 76ers. Alasannya sederhana lantaran skuat mereka diisi mayoritas pemain-pemain muda.

Akan tetapi, anggapan tersebut ternyata sangat keliru. Philadelphia 76ers mampu tampil impresif di Wilayah Timur, agresif dengan pemain-pemain starting V yang sangat dominan, seperti Joel Embiid dan Ben Simmons.

Saat ini, starting five Philadelphia 76ers adalah Joel Embiid, Ben Simmons, J.J Redick, Dario Saric, dan Robert Covington. Komposisi tersebut sangat sering bermain dan tidak ada rotasi besar sepanjang musim berjalan.

Joel Embiid menjadi faktor kesuksesan tersebut. Sebagai kandidat peraih penghargaan Defensive Player of the Year, Joel Embiid mengoleksi rata-rata 23 poin per pertandingan.

Apabila Joel Embiid tidak bermain, Ben Simmons pun mampu mengambil peran sang bintang dengan sangat baik. Permainan Ben Simmons pun semakin baik semenjak pertandingan All Star pada Februari lalu.

Tiga pemain sisanya juga bisa dibilang cukup impresif sejauh ini. Dario Saric adalah pemain yang mampu membaca jalannya pertandingan dengan sangat baik.

Sementara itu, J.J Redick merupakan veteran yang tenaganya masih dibutuhkan oleh Philadelphia 76ers. Beberapa kali tembakan tiga angka sang pemain mampu memberikan tekanan besar kepada lawan.

Demikian halnya dengan Covington. Hanya saja, penampilan Covington masih dianggap belum maksimal. Untungnya, hal ini dapat diantisipasi dengan penampilan tim cadangan, yakni Marco Bellinelli dan Ersan Ilyasova.