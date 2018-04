76ers atasi Nuggets, Markelle Fultz mencuri perhatian

Bintang muda Philadelphia 76ers, Markelle Fultz, mencuri perhatian suporter saat menghadapi Denver Nuggets, di Wells Farfo Center, Rabu (28/3/2018). Ia mendapat standing ovation saat ingin memasuki lapangan.

Markelle Fultz sempat mengalami cedera panjang sejak 23 Oktober 2017.

Saat menghadapi Denver Nuggets, Markelle Fultz hanya bermain selama 14 menit. Pemain 19 tahun itu mampu mengoleksi 10 poin, empat rebounds, dan delapan assist.

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 27, 2018