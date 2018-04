Trey Burke bikin heboh di NBA

Point Guard anyar New York Knicks, Trey Burke, tampil gemilang saat membantu timnya menang 137-128 atas Charlotte Hornets lewat overtime. Bahkan, Trey Burke bermain laiknya pemain legendaris NBA, Allen Iverson.

Trey Burke bergabung dengan New York Knicks pada Januari 2018. Tidak butuh waktu lama bagi pemain 25 tahun itu untuk menjadi bintang di NBA pada musim ini.

Saat menghadapi Charlotte Hornets, ia mengoleksi poin tertinggi sepanjang kariernya dengan torehan 42 poin serta 12 assist. Ia pun menjadi pembicaraan media-media Amerika Serikat setelah menampilkan permainan impresif tersebut.

Damn I think Trey Burke is going for the young Iverson look. Don’t think that’s gonna make you play like him. Used to shave my head back in the day but never made me play like KG. pic.twitter.com/ok8SRdR1EY

— Dre Zini (@Dre_Zini) March 24, 2018