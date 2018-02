Raih MVP All Star, LeBron ingin selalu menjadi lebih baik

Bintang Cleveland Cavaliers, LeBron James, mengatakan ingin selalu menjadi lebih baik dalam gelaran NBA All Star.

Sebelumnya, pada laga perang bintang NBA All Star 2018 yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat, James berhasil meraih pemain terbaik atau most valuable player (MVP).

James, pebasket yang kini berusia 33 tahun, memang tampil cukup baik pada laga melawan tim Stephen Curry.

Dia berhasil membawa timnya menang, yakni tim LeBron, dengan skor 148-145. LeBron mencatat 29 poin, 10 rebound, dan 8 assist.

Terkait keberhasilannya meraih MVP, mantan pemain Miami Heat itu mengatakan bahwa dia selalu berusaha menjadi lebih baik.

“Saya selalu merasa seperti bisa menjadi bagian dari liga ini dan membuat perbedaan dan memberi pengaruh,” kata James.

“Dari All Star pertama saya sampai sekarang, saya hanya mencoba untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan tidak hanya menunjukkan diri, tetapi menunjukkan teman-teman saya juga,” ucap dia.

Players who have won the @NBAAllStar Game MVP 3 times/Oscar Robertson (1961, ’64, ’69), Michael Jordan (1988, ’96, ’98), @SHAQ (2000, ’04, ’09), @KingJames (2006, ’08, ’18); Bob Pettit (1956, ’58, ’59, ’62) & @kobbryant (2002, ’07, ’09, ’11) are the only players to win it 4 times pic.twitter.com/sYEPDdt7eB

— NBA History (@NBAHistory) 19 Februari 2018