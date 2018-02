LeBron dan Durant respons positif format baru All Star

Dua bintang kemenangan Tim LeBron pada gelaran NBA All Star 2018, yakni LeBron James dan Kevin Durant (KD), mengomentari format baru pada pertandingan “perang bintang” tersebut.

Untuk All Star pada tahun ini, yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat, NBA memang melakukan inovasi dengan tidak menerapkan format bintang Wilayah Barat melawan Wilayah Timur.

Tim yang berlaga pada All Star kali ini dipilih oleh kapten yang merupakan peraih suara voting tertinggi dari setiap wilayah, yakni LeBron James (Cleveland Cavaliers) dan Stephen Curry (Golden State Warriors).

Suara penggemar pun tak lagi mutlak 100 persen karena terbagi sama rata untuk media dan pemain aktif NBA saat ini.

Terkait perubahan format All Star ini, James dan Durant pun memberi tanggapannya.

“Bagi saya, untuk menjadi kapten tim, Steph Curry menjadi kapten tim lainnya, dan kami melakukan itu, rancangan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata James.

“Hal yang hebat tentang Komisaris NBA, (Adam Silver). Dia benar-benar baik dengan mencoba sesuatu yang baru, untuk mengubah format, dan ini pasti berhasil bagi semua orang,” kata peraih MVP All Star 2018 itu.

“Ini tidak hanya dilakukan untuk para pemain, tidak hanya untuk liga, tetapi juga untuk fans kami, untuk semua orang. Itu adalah akhir pekan yang hebat, dan kami menutupnya dengan cara yang benar,” tuturnya.

“That’s what you wanted, and we gave it to y’all!” #NBAAllStar pic.twitter.com/OORYqza5p5

— NBA (@NBA) 19 Februari 2018