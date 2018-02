NBA All-Star 2018, Tim LeBron James menang dan raih MVP

Tim LeBron berhasil memenangi laga NBA All-Star 2018 setelah mengalahkan Tim Stephen dengan skor 148-145 dalam pertandingan yang berlangsung di Staples Center, Amerika Serikat, Minggu (18/2/2018) atau Senin (19/2/2018) WIB.

Tak hanya berhasil membawa timnya menang, pada All-Star kali ini, pemain Cleveland Cavaliers tersebut pun berhasil menjadi Pemain Terbaik, alias most valuable player (MVP).

LeBron mencetak 29 poin, 10 rebound, dan 8 assist. Itu merupakan gelar MVP All-Star ketiga dalam kariernya.

Sebelumnya, pebasket yang kini berusia 33 tahun itu meraih MVP All-Star pada 2008 yang berlangsung di New Orleans dan pada All-Star Game 2006 di Houston.

#LeBronJames lifts his third #KiaAllStarMVP trophy after going for 29 PTS, 10 REB, 8 AST in the #TeamLeBron victory! #PhantomCam pic.twitter.com/tPFf8Ztecr

MVP All-Star ditentukan oleh sebuah panel yang terdiri dari sembilan suara dari anggota media dan tiga suara dari penggemar.

All-Star tahun untuk kali pertama tak lagi menerapkan pertarungan antara Wilayah Barat dan Wilayah Timur.

Penentuan pemain ditentukan oleh kapten tim yang berlawanan, yakni LeBron James (Cavs) dan Stephen Curry (Golden State Warriors), pemain dengan jumlah perolehan suara terbanyak dari masing-masing wilayah.

LeBron, yang mengumpulkan suara terbanyak, berhak memilih pemain terlebih dulu. Curry pun mendapat hak kedua untuk memilih pemain.

Pada starternya, LeBron memilih Anthony Davis, Kevin Durant, Kyrie Irving, dan Russel Westbrook.

Adapun Curry memilih Giannis Antetokounmpo, Demar Derozan, Joel Embiid, dan James Harden.

Dalam pertandingan itu, tim Curry sebenarnya berhasil beberapa kali mengungguli tim LeBron.

Pada kuarter pertama, misalnya, Curry dkk unggul 42-31. LeBron dkk berhasik menipiskan keadaan setelah pada kuarter kedua mencetak 45 poin, sedangkan Curry cs 36 poin sehingga pada kuarter kedua kedudukannya ialah 78-76 untuk tim Curry.

Laga kian menarik menjelang pertandingan berakhir. Tim LeBron berhasil membalikkan keadaan dan unggul 148-145.

Sebenarnya, Curry mendapat kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan saat detik-detik terakhir laga. Namun, double team yang dilakukan LeBron dan Durant menyulitkan dia untuk melepaskan tembakan tiga angka.

Curry, yang tengah kesulitan, mengoper bola kepada DeRozan, tetapi hal yang sama juga terjadi terhadap DeRozan.

Dia terhalang oleh defense baik dari Durant hingga akhirnya waktu berakhir dan tim LeBron pun menang dengan skor 148-145. Adapun pada laga itu, Curry “hanya” mencetak 11 angka, 6 rebound, dan 5 assist.

All of the down to the wire action between #TeamLeBron and #TeamStephen in the thrilling #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/Ox2AlNIFes

— NBA (@NBA) 19 Februari 2018