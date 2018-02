NBA All-Star 2018, Donovan Mitchell juara kontes slam dunk

Shooting guard Utah Jazz, Donovan Mitchell, berhasil menjuarai kontes slam dunk pada gelaran NBA All-Star 2018 yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Minggu (18/2/2018).

Sebenarnya, Mitchell pada awalnya tak mengikuti kontes ini. Dia menggantikan posisi dari Aaron Gordon (Orlando Magic) yang mengalami cedera.

Pada putaran final kontes itu, Mitchell sukses mengalahkan Larry Nance Jr (Cleveland Cavaliers).

Selain Mitchell dan Larry Nance Jr, terdapat pula nama-nama seperti Dennis Smith Jr (Dallas Mavericks) dan Victor Oladipo (Indiana Pacers).

Dari awal sampai akhir, Mitchell tampil konsisten. Dia jarang gagal melakukan dunk dan mencetak setidaknya rata-rata 48 poin pada setiap usaha.

Adapun Dennis Smith dan Oladipo harus menerima kenyataan tersingkir pada putaran pertama.

Mitchell memulai dengan menempatkan dua papan ring. Setelah itu, Mitchell memantulkan bola ke papan ring pertama untuk kemudian melakukan dunk ke ring berikutnya.

Atas aksinya itu, Mitchell mendapat 50 poin dari para juri, yang kali ini bukan hanya berasal dari eks pemain NBA, tetapi ada juga selebriti seperti Mark Whalberg, DJ Khaled, dan Chris Rock, yang mendampingi legenda NBA, Julius Erving, dan pebasket putri Lisa Leslie.

Pada kesempatan kedua, Mitchell membuat publik terkejut saat melepas baju Utah, dan ternyata dia telah memakai seragam Toronto Raptors bertuliskan Vince Carter.

Carter sendiri merupakan juara kontes ini pada tahun 2000. Kini, dia bermain untuk Sacramento Kings.

Dia meniru gerakan Carter, yakni memutar 360 derajat ke arah berlawanan. Aksi ini mendapat 48 poin.

“Half man, half amazing!” Is that Donovan Mitchell or Vince Carter? Mitchell replicates the dunking legend and wins the #VerizonDunk Contest with this incredible hammer!#TakeNote pic.twitter.com/G4XxvLbgYl — NBA (@NBA) 18 Februari 2018

Sementara itu, aksi Larry Nance Jr dalam kontes dunk itu dijadikan penghormatan terhadap ayahnya yang memenangi kontes tersebut pada tahun 1984.

Dia memulai dengan meminta bantuan untuk mengubah kaus Cleveland-nya menjadi seragam Phoenix Suns, milik ayahnya, lengkap dengan kaus kaki tinggi. Nance meniru dunk sang ayah dan meraih 44 poin.

Larry Nance Jr. turns back the clock with a tribute to his dad in the 1st round!#VerizonDunk pic.twitter.com/9zHwTt1nuW — NBA (@NBA) 18 Februari 2018

Pada kesempatan pertama putaran final, nilai Larry Nance Jr tak melampaui poin dari Mitchell. Aksi dia, yang melibatkan bantuan dari sang ayah, mendapat 46 poin.

Larry Nance Jr. gets the assist from his dad for the final round BIG SLAM! #VerizonDunk pic.twitter.com/llcWCrmu46 — NBA (@NBA) 18 Februari 2018

Secara keseluruhan, perolehan poin Mitchell tak dapat dilampaui Nance Jr. Mitchell pun berhak atas gelar juara kontes slam dunk 2018.