NBA All-Star 2018, Booker juara kontes tembakan 3 angka

Shooting guard Phoenix Suns, Devin Booker, berhasil menjuarai kontes tembakan tiga angka pada gelaran NBA All-Star 2018 yang berlangsung di Staples Center, Los Angeles, Minggu (18/2/2018).

Pada babak final, pebasket berusia 21 tahun itu sukses menyingkirkan Klay Thompson (Golden State Warriors) dan Tobias Harris (LA Clippers).

Secara keseluruhan, selain ketiga pemain di atas, pebasket yang ikut serta adalah Wayne Ellington (Miami Heat), Paul George (Oklahoma City Thunder), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Eric Gordon (Houston Rockets), dan Bradley Beal (Wizards).

Setelah putaran pertama, Booker, Thompson, dan Harris berhasil memasuki babak final setelah mengungguli peserta yang lain.

Booker dan Thompson membuat 19 poin, sedangkan Harris 18 poin. Mereka pun bersaing di babak final.

