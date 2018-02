Catat rekor dalam kemenangan ke-250, Kerr merendah

Pelatih Golden State Warriors, Steve Kerr, mencatatkan sejarah dalam olahraga NBA setelah menjadi pelatih tercepat yang berhasil memenangi 250 pertandingan.

Hal tersebut dia torehkan setelah Warriors mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-105 pada Minggu (11/2/2018).

Melatih Warriors sejak 2014, Kerr mencapai kemenangan ke-250 dalam karier kepelatihannya hanya dalam 302 pertandingan, lebih cepat 44 pertandingan daripada rekor sebelumnya yang dipegang Phil Jackson.

Kerr pun telah mempersembahkan gelar juara NBA bagi Warriors pada 2015 dan 2017.

Saat ditanya soal keberhasilannya menorehkan kemenangan ke-250, Kerr memilih merendah dan mengatakan itu lebih karena dia memiliki tim yang hebat.

“Itu berarti saya memiliki tim yang hebat,” kata Kerr.

“Sebuah tim dengan pemain berbakat yang luar biasa,” ujar dia.

Terkait keberhasilan Kerr meraih kemenangan ke-250, pemain bintang Warriors, Draymond Green dan Stephen Curry, pun mengeluarkan komentarnya.

Tonight’s win marked Steve Kerr’s 250th regular season victory as a head coach. Kerr needed the fewest games coached (302) to reach this milestone, passing Phil Jackson – 346. pic.twitter.com/VtslsdyvtC

— Golden State Warriors (@warriors) 11 Februari 2018