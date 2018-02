Isaiah Thomas siap bantu tim muda Lakers

Point guard Isaiah Thomas mulai bisa menerima pertukaran pemain yang dialaminya dan mengaku senang bisa bergabung bersama tim muda seperti LA Lakers.

Thomas pun mengatakan bahwa dia siap untuk membantu para pemain muda Lakers dengan cara apa pun.

Sebelumnya, dalam pertukaran yang melibatkan Cleveland Cavaliers dan Lakers, bersama dengan Channing Frye, Thomas ditukar dengan Jordan Clarkson dan Larry Nance Jr dari LA Lakers.

Thomas pun telah menjalani laga debutnya dengan baik bersama Lakers, meski mengalami kekalahan dari Dallas Mavericks dengan skor 123-130 pada 10 Februari lalu.

Bermain selama 31 menit, pemain yang kini berusia 29 tahun itu mencetak 22 poin, 6 assists, dan 1 rebound.

“Saya ingin membawa pengaruh ke klasemen bagi Lakers. Saya merasa bisa mengembalikan kekuatan saya ke tim ini,” kata Thomas.

“Saya terkejut (tentang pertukaran pemain). Sungguh mengherankan, tetapi pada saat bersamaan, saya senang bisa memulai yang baru. Saya senang berada di sini bersama Lakers, senang bisa bersama tim muda yang menggairahkan,” ujar Thomas.

“I’m a lifelong Laker fan. My family’s from Inglewood, California, so I was brainwashed into being a Lakers fan as a young boy.”https://t.co/MUK1R0TO66

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 13 Februari 2018