Ditukar ke Lakers, Isaiah Thomas hormati Cavs

Cleveland Cavaliers memilih untuk menukar Isaiah Thomas dalam bursa pertukaran pemain NBA. Jumat pagi (9/2) bersama dengan Channing Frye, Thomas ditukar denganJordan Clarkson dan Larry Nance Jr dari LA Lakers. Sebelumnya usai pertandingan antara Cleveland Cavaliers melawan Minnesota Timberwolves (8/2), Isaiah Thomas terang-terang mengungkapkan bahwa ia lelah untuk bertukar tim. Namun hanya beberapa jam setelahnya ia harus menerima realita untuk ditukar.

Lewat akun media sosialnya, Thomas menunjukkan ia lebih realistis saat ini.

It was only 15 games, but still an experience that I’m grateful for. Thank you to the Cleveland Cavaliers organization for granting me the opportunity to rock the wine and gold this season. God bless and see you on the other side.

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 9 Februari 2018