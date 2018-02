Atasi Timor Leste, tim basket putra Indonesia menang kualitas

Tim nasional basket putra Indonesia masih terlalu tangguh bagi Timor Leste pada ajang test event Asian Games 2018.

Pada laga yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta, tim yang dilatih oleh Fictor Roring itu menang meyakinkan dengan skor 135-30, Kamis (8/2/2018).

Dari kuarter pertama, Xaverius Prawiro dan kawan-kawan tampil dominan atas lawan. Beberapa kali variasi serangan dari Indonesia menyulitkan para pemain Timor Leste.

Pada halftime laga itu, Indonesia unggul telak 69-18.

Selanjutnya, pada kuarter ketiga, Indonesia tak mengendurkan serangan. Terdapat pula aksi-aksi dunk dari Jamarr Johnson, yang merupakan pemain naturalisasi.

Hingga akhir laga, Indonesia menang telak dengan skor 135-30.

Indonesia won the Basketball Match against Timor Leste with final score INA (135) – TLS (30). pic.twitter.com/A4ZQC6ut4n

— Asian Games 2018 (@asiangames2018) 8 Februari 2018