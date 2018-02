Kristaps Porzingis absen hingga akhir musim

Hasil MRI cedera pemain New York Knicks Kristaps Porzingis sudah selesai Rabu malam (7/2) dimana power forward Knicks itu menderita cedera robek otot ligamen di lutut kirinya. Dari hasil tersebut Porzingis dipastikan tidak lagi bisa bermain hingga akhir musim.

Medical Update: An MRI confirmed that Kristaps Porzingis tore the ACL in his left knee.

