Anthony Davis selamatkan Pelicans

Setelah dua kali kekalahan beruntun pasca ditinggalkan DeMarcus Cousins yang cedera, New Orleans Pelicans akhirnya bisa memetik kemenangan dari laga melawan Oklahoma City Thunder, Sabtu pagi (3/2) atau Jumat malam waktu setempat.

Kemenangan Pelicans 114-100 dari Thunder didominasi permainan Anthony Davis. Davis mencetak 43 poin. Ini adalah ketiga kalinya Davis mencetak poin diatas 40 di musim 2017/2018. Pemain yang kembali terpilih di NBA All Star ini juga membuat double double. Double double tersebut juga menjadi catatan keempat beruntun untuk Davis.

Pertandingan melawan OKC bukan perkara mudah bagi Davis yang harus mengambil peran Cousins. Tapi ia berhasil menjalankan peran tersebut salah satunya dengan mencetak 5 tembakan tiga angka yang selama ini menjadi area terefektif Cousins.

Catatan individual Davis membawanya sebagai pencetak sejarah di Pelicans dengan torehan point dan assist tertinggi sejauh ini. Catatan itu melampaui rekor pemain Pelicans, David West yang membela tim tersebut dari tahun 2003-2011.

New franchise leader in scoring @AntDavis23 ended the night with a whopping 43 points! #DoItBig pic.twitter.com/WE7DtDQ2Lx

