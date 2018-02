Belum saatnya Ben Simmons di All Star

Pergantian 3 pemain cedera dalam skuat LeBron jelang NBA All Star selalu menempatkan nama Ben Simmons dalam daftar pilihan. Pebasket Australia itu menjadi pilihan ke-3 berdasarkan voting fans.

Namun namanya tersingkir berdasarkan pilihan para pelatih. Terakhir, Kamis (1/2), Adam Silver menetapkan Goran Dragic yang masuk menggantikan Kevin Love di dalam skuat LeBron pertengahan Februari mendatang.

Ini artinya sudah ketiga kalinya Simmons tersingkir. Pebasket 21 tahun ini harus rela melihat para senior yang mendapat jatah sebagai pemain pengganti.

Jika melihat statistik,penampilan pemain Philadelphia 76ers ini punya catatan yang lebih baik. Simmons sejauh ini mengumpulkan 17 poin 7 assist dan 8 rebound. Catatan tersebut lebih baik dari Dragic yang notabene 10 tahun lebih senior ketimbang Simmons.Bersama Miami Heat Dragic mengumpulkan rata rata 17 poin 5 assist dan 4 rebound sejauh ini.

Wajar jika banyak reaksi penggemar Simmons yang reaktif.

#BenSimmons deserves to be an #NBA #AllStar 3 players have gotten hurt, and now there’s no better option to fill in Kevin Love’s vacant spot. Cmon NBA do the right thing! #Sixers #GoSixers #TrustTheProcess pic.twitter.com/nO2Yn2TXJW

— SeatGIANT Philadelphia (@SeatGiantPhilly) February 1, 2018