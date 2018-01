5 catatan istimewa James Harden saat lawan Magic

Guard Houston Rockets, James Harden, tampil impresif saat mengantarkan timnya menang 114-107 atas Orlando Magic, di Houston, Rabu (31/1). Ia mencetak tripe-double 60 poin dalam laga tersebut.

Apabila dirinci, James Harden mencatatkan 60 poin, 10 rebound, 11 assist, dan empat steal. Ini merupakan pencapaian poin tertinggi James Harden selama berseragam Houston Rockets.

Berikut ini adalah rincian lima catatan menarik James Harden saat menghadapi Orlando Magic.

1. Pemain pertama di NBA yang mencetak triple double dengan 60 poin.

Dari total 60 poin yang dicetaknya, sebagian besar James Harden melakukan tembakan dari area 3-point. James Harden berhasil memasukkan 14 kali tembakan dari total 16 percobaan di area tersebut.

2. Poin terbanyak di Houston Rockets

James Harden memecahkan rekor poin terbanyak dalam sejarah Houston Rockets, yang sebelumnya dipegang legenda Hall of Fame, Calvin Murphy (57 poin) pada 18 Maret 1978 ketika menghadapi New Jersey Nets.

Congratulations to @JHarden13 for breaking my record. I’ve been honored to hold the #Rockets single game scoring record for 40 years. James you are a class act! https://t.co/NWJnAL4U3J

— Calvin Murphy (@CalvinMurphyHOF) January 31, 2018