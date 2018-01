3 calon pengganti Kevin Love di NBA All Star

Forward Cleveland Cavaliers, Kevin Love, tidak akan tampil pada pertandingan NBA All Star 2018 di Staples Center, 18 Februari mendatang, karena mengalami cedera. Siapa saja calon pemain yang menggantikan posisi Kevin Love dalam pertandingan tersebut?

Kevin Love didiagnosis mengalami cedera patah tulang pada tangan kirinya. Ia diperkirakan akan absen selama enam hingga delapan pekan untuk memulihkan cedera.

Kevin Love berstatus sebagai pemain cadangan tim LeBron pada pertandingan NBA All Star. Berikut ini adalah 3 calon potensial pengganti pemain 29 tahun tersebut:

1. Lou Williams

Bintang LA Clippers, Lou Williams, sempat mengutarakan kekecewaannya setelah selama dua musim beruntun gagal masuk ke dalam skuat NBA All Star. Kali ini, dengan absennya Kevin Love, ia berpeluang menghapus kekecewaannya tersebut.

Mengacu performa, Lou Williams memang layak masuk ke dalam skuat NBA All Star. Hingga saat ini, ia mencatatkan rata-rata 25,3 poin, 5,2 assists per pertandingan.

This season, Lou Williams is averaging career-highs in:

PTS (23.5)

APG (5.2)

3 Point % (39.4)

