Operasi lutut John Wall absen 6 pekan

Guard Washington Wizards John Wall akan menjalani operasi lutut Rabu (31/1) dan diperkirakan bakal absen selama enam minggu. Dengan kondisi tersebut Wall juga diragukan tampil di NBA All Star. Operasi yang akan dijalankan untuk Wall dideskripsikan sebagai prosedur pembersihan dan bukan merupakan operasi besar.

Injury Update:

John Wall will undergo an arthroscopic debridement procedure on his left knee tomorrow. A timeline for Wall’s return will be provided following completion of the procedure.

— Washington Wizards (@WashWizards) 30 Januari 2018