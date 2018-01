Bintang LA Clippers, Lou Williams, mengaku kecewa gagal masuk ke dalam skuat NBA All Star untuk kali kedua secara beruntun. Namun, sejatinya, Lou Williams tak butuh NBA All Star untuk menegaskan jati diri sebagai bintang.

Lou Williams berusia 31 tahun. Tahun ini adalah musim ke-13 sang pemain di NBA. Sejatinya, masa keemasan Lou terjadi tiga tahun lalu, ketika ia meraih penghargaan Sixth Man of the Year bersama Toronto Raptors.

Akan tetapi, apakah sekarang kariernya sudah “habis” Tentunya tidak. Hingga saat ini, Wiiliams tetap mampu mencatat rata-rata 23,6 poin per pertandingan, serta 5,2 assists dalam kariernya.

Ia juga mampu mencetak lebih dari dua digit poin dalam total 30 pertandingan. Teranyar, dia mampu mencatatkan poin tertinggi dalam kariernya, ketika menorehkan 50 poin saat menghadapi Golden State Warriors.

Performa tersebut berimbas terhadap performa LA Clippers, yang saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen sementara Wilayah Barat. Mereka pun berpeluang lolos ke putaran playoff.

