DeMarcus Cousins bisa absen hingga akhir musim

Musim NBA sudah berakhir untuk forward New Orleans Pelicans, DeMarcus Cousins. Cousins alami cedera tendon achilles di kaki kirinya dalam laga antara New Orleans Pelicans melawan Houston Rockets, Sabtu (27/1) atau Jumat malam waktu setempat. Cedera tersebut harus dialami Cousins saat timnya sudah unggul di kuarter empat. Ia harus dibawa keluar lapangan dengan 8 menit tersisa sebelum pertandingan usai.

Ironisnya lagi, Cousins tampil dominan dalam laga tersebut dengan membukukan triple double, 15 poin, 13 rebound dan 11 assist. Sepanjang musim ini, penampilan Cousins juga menjanjikan dengan membukukan rata-rata 25,4 poin, 12,9 rebound, 5,2 assist per laga. Cousins harus menjalani MRI untuk cedera tendon achilles yang dideritanya.

“Yang terkena adalah achillesnya. Dia (Cousins) akan diperiksa lewat MRI sedangkan kepastian hasilnya baru kita dapat besok,” ujar pelatih Pelicans Alvin Gentry.

Peran Cousins dalam Pelicans sendiri cukup krusial dimana musim ini ia masuk dalam jajaran 10 pemain yang pernah bermain selama lebih dari 40 menit dalam 12 pertandingan. Ini artinya Pelicans cukup bergantung pada keberadaan Cousins sejauh ini. Pelicans yang berada di posisi 6 klasemen wilayah Barat mengukir 27 kemenangan dengan 21 kekalahan.

Di sisa regular season, Pelicans tidak ingin tersingkir untuk menembus babak playoff. Hingga kini Pelicans juga masih terlihat tergantung pada duet Cousins dan Anthony Davis.

Berdasarkan catatan NBA, tanpa Cousins dan hanya diperkuat Davis, rata-rata offensive Pelicans adalah 112,9 dan 108,2 defensif. Sedangkan tanpa keduanya, 105.9 offensive dan 125,6 defensive rating. Angka tersebut membuktikan pengaruh keduanya untuk mendongkrak performa Pelicans. Cederanya Cousins saat ini tidak cuma berpengaruh pada tim.

Cousins yang masuk dalam NBA All Star dipilih untuk memperkuat tim LeBron James. Sistem baru NBA All Star memungkinkan Cousins untuk bergabung bersama LeBron yang notabene ada di wilayah Timur. Namun impian untuk berada dalam skuat yang sama dengan LeBron akan sulit terealisasi dengan kondisinya saat ini.

Thoughts out to @boogiecousins! Hope you good big fella. 🙏🏾

— LeBron James (@KingJames) 27 Januari 2018