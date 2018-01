Ini jersey resmi pertandingan NBA All Star 2018

NBA, melalui situs resminya, Kamis (25/1/2018), merilis jersey yang akan dikenakan tim LeBron James dan Stephen Curry pada ajang NBA All Star 2018. Satu kata buat desain jersey tersebut: simpel.

Pertandingan NBA All Star 2018 akan digelar di Staples Center, Los Angeles, 18 Februari mendatang. Total, 24 pemain, termasuk starter dan cadangan per tim, sudah terpilih untuk bertanding pada ajang tersebut.

Tak berselang lama setelah pengumuman para pemain, NBA juga merilis jersey yang akan dikenakan dalam laga. Perbedaan mencolok dengan desain-desain edisi All Star sebelumnya tentu diwarna hitam dan putih, yang digunakan untuk membedakan tim.

Nantinya, tim LeBron akan menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan tim Stephen Curry warna hitam. Pada bagian depan jersey tersebut terpampang logo klub tempat masing-masing pemain berkarier.

It’s time. 🔥

The first look at the 2018 #NBAAllStar jerseys presented by @Jumpman23 pic.twitter.com/3mRjAXGIpQ

— NBA on TNT (@NBAonTNT) January 26, 2018