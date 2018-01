3 pelatih NBA yang duduk di kursi panas

Keputusan Milwaukee Bucks memecat Jason Kidd sempat menuai perdebatan lantaran performa mantan pemain Phoenix Suns tersebut sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Menurut keterangan resmi klub, performa menurun Bucks menjadi alasan utama pemecatan Kidd.

Awalnya, banyak orang memprediksi, Kidd akan menerima hukuman tersebut setidaknya pada akhir musim. Namun, langkah Bucks memecat Kidd pada pertengahan musim pun dianggap keputusan kurang tepat lantaran belum tentu mampu memaksimalkan performa klub.

Sebelum Kidd, beberapa klub NBA lainnya juga pernah melakukan pemecatan yang sama terhadap pelatih kepala. Phoenix Suns, misalnya, yang memecat Earl Watson serta Memphis Grizzlies yang menghentikan kerja sama dengan pelatih David Fizadale pada November.

Lantas, bagaimana dengan nasib pelatih-pelatih lainnya yang masa depannya terancam, menyusul hasil tidak memuaskan klubnya pada musim ini? Berikut ini adalah tiga pelatih klub NBA 2017-2018 yang sedang duduk di atas “kursi panas”.

Jeff Hornacek (New York Knicks)

Performa New York Knicks amatlah mengecewakan pada musim ini. Sejatinya, ini tidak terlalu mengejutkan. Melihat komposisi pemain, skuat Knicks tidaklah sama ketika masih diperkuat Carmelo Anthony yang sekarang membela Oklahoma City Thunder.

Saat ini, Knicks memang memiliki pemain hebat, yakni Kristaps Porzingis. Namun, Hornacek dianggap tidak mampu meracik komposisi skuatnya untuk memaksimalkan peran bintang muda tersebut sehingga berakibat anjloknya performa Knicks.

Dave Joerger (Sacramento Kings)

Pada musim ini, Sacramento Kings benar-benar menjalani musim yang buruk. Mereka berada di dasar klasemen tim Wilayah Barat (14-33).

