5 catatan menarik skuat NBA All Star 2018

NBA, Rabu (24/1/2018), merilis nama-nama pemain cadangan untuk melengkapi 24 pemain yang bakal mengisi dua tim pada ajang NBA All Star 2018. Beberapa catatan menarik pun muncul dari pemilihan para pemain tersebut.

Pada tahun ini, NBA menggunakan format baru lantaran menghapus sistem wilayah Timur dan Barat. Pemilihan para pemain skuat inti akan ditentukan kapten masing-masing tim, dalam hal ini Stephen Curry (Wilayah Barat) dan LeBron James (Wilayah Timur).

Berikut ini adalah lima catatan menarik dari pemilihan pemain NBA All Star 2018:

Warriors cetak sejarah

Golden State Warriors mencetak sejarah setelah dua tahun beruntun memasukkan empat wakilnya ke dalam All Star. Kali ini, keempat pemain yang akan tampil, antara lain Stephen Curry, Kevin Durant, Kyle Thompson, dan Dreymond Green.

Adapun sejauh ini baru ada sembilan tim yang mampu memasukkan empat pemainnya ke dalam daftar pemain NBA All Star. Namun, dari kesembilan tim tersebut hanya tiga yang seluruh wakilnya mampu mengantarkan timnya menjadi juara (Boston Celtics 1962, Philadelphia 76ers 1983, Golden State Warriors 2017).

Ada apa dengan Houston Rockets?

Pada musim ini, Houston Rockets merupakan satu di antara tim NBA yang bersinar. Namun, sayangnya, mereka hanya memasukkan satu wakil ke skuat NBA All Star, yakni James Harden.

#JamesHarden led the way posting 25 PTS, 13 AST, 5 REB, 6 3PM as the @HoustonRockets beat the @dallasmavs 104-97!

Chris Paul kehilangan tempat langganan di All Star lantaran masih menjalani proses pemulihan cedera, sedangkan Clint Capela gagal terpilih masuk ke dalam skuat tersebut saat pemilihan berlangsung.

Al Horford?

Satu di antara kejutan yang hadir dalam pemilihan pemain NBA All Star adalah munculnya nama center Boston Celtics, Al Horford. Padahal, performanya tidak terlalu impresif pada awal musim ini.

Al Horford hanya menorehkan rata-rata 13 poin, tujuh rebounds, dan lima assist per pertandingan. Catatan ini jelas mengejutkan lantaran para pemain yang terpilih memiliki rata-rata di atas 14 poin enam assist pertandingan per laga, berdasar catatan NBA.

Tidak terpilihnya Andre Drummond

Andre Drummond tampil mengesankan pada musim ini, namun performanya tersebut terkesan tidak terlihat dari para pelatih yang memberikan suara untuk menentukan pilihan pemain.

The tip-in gives Andre Drummond 28 PTS, 21 REB!

He will go to the free throw line with the @DetroitPistons down 5 in OT pic.twitter.com/KuW4c7PrTw

— NBA (@NBA) January 25, 2018