Lakers – 76ers Dominasi NBA Rising Stars Challenge

Pemain LA Lakers dan Philadelphia 76ers mendominasi skuat NBA Rising Stars Challenge 2018, yang diperuntukan bagi para bintang rookie.

NBA Rising Stars Challenge akan mempertandingkan tim Amerika Serikat melawan tim Dunia. Kedua tim tersebut didominasi para pemain dari LA Lakers dan Philadelphia 76ers.

Di tim AS, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Brandon Ingram menjadi wakil LA Lakers, sedangkan Joel Embiid, Ben Simmons, Dario Saric mewakili Philadelphia 76ers di Tim Dunia.

The WORLD vs. the U.S.

Presenting the 2018 #KickStartRisingStars rosters at @NBAAllStar! pic.twitter.com/gTEuQIG6Ft

